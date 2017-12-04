Электрички в Хабаровском крае с 10 декабря переходят на зимний график движения
В день будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов.
В день будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов.
Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.
С 10 декабря все пригородные поезда Дальнего Востока переходят на зимний график движения. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов пригородных электропоездов в день. При этом время отправления электропоездов от станции Хабаровск сделано в легко запоминаемое время, сообщили ИА AmurMedia в справочной службе ОАО «Экспресс Приморья».
Время отправления электропоездов в западном направлении:
— 08.00 Хабаровск — Биробиджан.
— 09.00 Хабаровск — Волочаевка-1, курсирует по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
— 15.50 Хабаровск — Биробиджан— Облучье.
— 18.25 Хабаровск — Биробиджан.
— 20.00 Хабаровск — Волочаевка.
Время отправления электропоездов в восточном направлении:
— 07.15 Хабаровск — Хор — Вяземская.
— 09.00 Хабаровск — Хор.
— 14.10 Хабаровск -Хор.
— 18.43 Хабаровск — Хор— Вяземская.
Время отправления пригородных поездов в Биробиджане:
— 07.01 Биробиджан — Хабаровск.
— 10.18 Биробиджан — Хабаровск.
— 18.29 Биробиджан — Хабаровск.