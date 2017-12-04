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03:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Электрички в Хабаровском крае с 10 декабря переходят на зимний график движения

В день будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.

С 10 декабря все пригородные поезда Дальнего Востока переходят на зимний график движения. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов пригородных электропоездов в день. При этом время отправления электропоездов от станции Хабаровск сделано в легко запоминаемое время, сообщили ИА AmurMedia в справочной службе ОАО «Экспресс Приморья».

Время отправления электропоездов в западном направлении:

— 08.00 Хабаровск — Биробиджан.

— 09.00 Хабаровск — Волочаевка-1, курсирует по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

— 15.50 Хабаровск — Биробиджан— Облучье.

— 18.25 Хабаровск — Биробиджан.

— 20.00 Хабаровск — Волочаевка.

Время отправления электропоездов в восточном направлении:

— 07.15 Хабаровск — Хор — Вяземская.

— 09.00 Хабаровск — Хор.

— 14.10 Хабаровск -Хор.

— 18.43 Хабаровск — Хор— Вяземская.

Время отправления пригородных поездов в Биробиджане:

— 07.01 Биробиджан — Хабаровск.

— 10.18 Биробиджан — Хабаровск.

— 18.29 Биробиджан — Хабаровск.

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