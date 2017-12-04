Электрички в Хабаровском крае с 10 декабря переходят на зимний график движения

С 10 декабря все пригородные поезда Дальнего Востока переходят на зимний график движения. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области будет выполнятся от 18-ти до 20-ти рейсов пригородных электропоездов в день. При этом время отправления электропоездов от станции Хабаровск сделано в легко запоминаемое время, сообщили ИА AmurMedia в справочной службе ОАО «Экспресс Приморья».