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02:56 (мск), источник: Известия

Стадион в США устоял после серии контролируемых взрывов

Бесхозный стадион «Сильвердоум» в городе Понтиак американского штата Мичиган устоял после серии контролируемых взрывов. О неудачной попытке сноса объекта сообщило местное издание The Detroit News.

Стадион был открыт в 1975 году и продолжал работать до 2002 года. Два года назад местные власти решили его снести.

Как передает телеканал Fox News, компания Adamo, которая проводила работы по сносу стадиона, планировала взорвать металлические балки, поддерживающие кольцо купола. Инженеры рассчитывали, что после этого конструкции обрушатся, однако стадион устоял.

Во время загрузки произошла ошибка.

За работами наблюдали местные жители, некоторые из них остались разочарованы отсутствием зрелища.

20 ноября в американской Атланте был планово разрушен один из самых больших крытых стадионов, Georgia Dome, вместимостью более 70 тыс. зрителей. Для этого потребовалось около 2 т взрывчатки.

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