Стадион в США устоял после серии контролируемых взрывов

Стадион был открыт в 1975 году и продолжал работать до 2002 года. Два года назад местные власти решили его снести.

Как передает телеканал Fox News, компания Adamo, которая проводила работы по сносу стадиона, планировала взорвать металлические балки, поддерживающие кольцо купола. Инженеры рассчитывали, что после этого конструкции обрушатся, однако стадион устоял.

За работами наблюдали местные жители, некоторые из них остались разочарованы отсутствием зрелища.