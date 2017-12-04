Нижегородский политтехнолог будет ждать суда во Владивостоке под домашним арестом

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.

Нижегородский политтехнолог Антон Андреенко, задержанный во Владивостоке по подозрению в даче взятки сотруднику участковой избирательной комиссии во Фрунзенском районе Владивостока, переведен из СИЗО под домашний арест. По информации ИА PrimaMedia, его дело будет передано в суд до Нового года.

Как стало известно агентству от источника в силовых структурах, нижегородскому политтехнологу Антону Андреенко изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 12 декабря. Собеседник агентства сообщил, что в течение месяца дело будет передано в суд.

Напомним, политтехнолог из Нижнего Новгорода Антон Андреенко был задержан накануне выборов в Думу города Владивостока 9 сентября рядом с одним из помещений для голосования Фрунзенского района. По версии следствия, приезжий мужчина во время предвыборной кампании активно склонял сотрудников УИК Фрунзенского района к фальсификации избирательных бюллетеней досрочного голосования.

Было принято решение о возбуждении уголовного дела. Первоначальной мерой пресечения было избрано заключение под стражу на два месяца.

Андреенко вменяют деяние по ст. 291 ч.3 УК РФ. Его подозревают в даче взятки должностному лицу лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Максимально возможный срок наказания по этой статье — до 8 лет.