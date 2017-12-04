Врачи выявили связь облысения с опасным заболеванием
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к
Авторы работы обследовали 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых людей в контрольной группе, изучив их кардиограммы, эхокардиографии, анализы крови и волосяные покровы головы.
Разница оказалась еще больше в случае с преждевременной сединой — ее выявили у половины участников исследования с заболеваниями против 30% из контрольной группы.
«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос», — говорит один из авторов исследования Камал Шарма.
Медики рекомендуют мужчинам с преждевременным облысением или сединой обратить внимание на состояние своей
Коронарная недостаточность — состояние, при котором снижается или абсолютно останавливается коронарный кровоток.