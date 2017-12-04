Врачи выявили связь облысения с опасным заболеванием

Источник: РИА "Новости"

Авторы работы обследовали 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых людей в контрольной группе, изучив их кардиограммы, эхокардиографии, анализы крови и волосяные покровы головы.

Выяснилось, что молодые мужчины с болезнями сердца лысеют чаще, чем представители контрольной группы — 49% и 27% соответственно.

Разница оказалась еще больше в случае с преждевременной сединой — ее выявили у половины участников исследования с заболеваниями против 30% из контрольной группы.

«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос», — говорит один из авторов исследования Камал Шарма.

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Медики рекомендуют мужчинам с преждевременным облысением или сединой обратить внимание на состояние своей сердечно-сосудистой системы и задуматься над изменением образа жизни, в том числе отдавать предпочтение здоровому питанию и избегать стресса и вредных привычек.