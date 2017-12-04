Приморцам рассказали, где взять еду на новогодний стол

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, ярмарки будут организованы во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Партизанске, Дальнегорске, Дальнереченске и Спасске-Дальнем. На них будут продавать картофель и овощи, соленья, мёд, рыбу, мясную продукцию, цельномолочную продукцию, яйцо куриное, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары.

В Уссурийске «Новогодняя» ярмарка пройдёт с 22 по 24 декабря на центральной площади города. В Большом Камне ярмарка будет работать 23 декабря в районе старого рынка (ул. Первомайская, 2). Во Владивостоке ярмарка «Новогодняя» пройдёт 23 и 24 декабря на территории автопарковки, прилегающей к зданию Администрации Приморского края (ул. Светланская, 22). В Дальнегорске ярмарку организуют 30 декабря.

В Дальнереченске с 20 декабря по 1 марта выездная торговля будет организована на городской площади. Здесь будут продаваться кофе, чай, плов, шашлык и выпечка.

Также после Нового года в крае пройдёт несколько рождественских ярмарок. 4 и 5 января торговля будет вестись во Владивостоке на территории парковки Администрации Приморского края. 7 января рождественские ярмарки пройдут на центральных площадях Партизанска и Спасска-Дальнего.

Отметим, поручение провести ярмарки с продукцией местных производителей в преддверие новогодних праздников в Приморье поручил врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Ранее глава региона подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.

«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», — подчеркнул глава края.