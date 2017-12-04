В Киренске открыли ледовую переправу через реку Киренга

Толщина льда на всей её протяженности — не менее 20 сантиметров. Переправу огородили вехами, оснастили спасательными досками, шестами. Отмечу, дорога эта только для людей. Выезд машин на нее категорически запрещен. Она стала третьей ледовой переправой, открытой этой зимой в регионе. Всего их будет пятьдесят одна.