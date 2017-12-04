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03:56 (мск), источник: Вести Иркутск

В Киренске открыли ледовую переправу через реку Киренга

В Киренске открыли ледовую переправу через реку Киренга. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Прибайкалья, она связала город с микрорайоном Гарь.

Источник: Вести Иркутск

Толщина льда на всей её протяженности — не менее 20 сантиметров. Переправу огородили вехами, оснастили спасательными досками, шестами. Отмечу, дорога эта только для людей. Выезд машин на нее категорически запрещен. Она стала третьей ледовой переправой, открытой этой зимой в регионе. Всего их будет пятьдесят одна.

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