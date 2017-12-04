Рекордное число хабаровчан собрал День тренингов

Рекордное число участников собрал пятый День тренингов в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие состоялось в субботу, 2 декабря в Педагогическом институте ТОГУ.

Более 400 молодых людей в возрасте от 16 до 29 пришли прокачать себя новыми знаниями и умениями. 17 молодые тренеров, бизнесменов, экспертов в области юридических технологий, тайм-менеджмента, психологии поделились ценными навыками в области ведения успешных переговоров, защиты своих прав при покупке продукции в интернете, а также дали вредные советы о том, как испортить своё резюме.

Цель проекта — развитие у молодежи softskills или надпрофессиональных навыков, которые помогают конкурировать в рабочей и учебной деятельности.