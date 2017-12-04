Рекордное число хабаровчан собрал День тренингов
Молодёжь обучала молодёжь в пятый раз.
Молодёжь обучала молодёжь в пятый раз.
Рекордное число участников собрал пятый День тренингов в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие состоялось в субботу, 2 декабря в Педагогическом институте ТОГУ.
Более 400 молодых людей в возрасте от 16 до 29 пришли прокачать себя новыми знаниями и умениями. 17 молодые тренеров, бизнесменов, экспертов в области юридических технологий,
Цель проекта — развитие у молодежи softskills или надпрофессиональных навыков, которые помогают конкурировать в рабочей и учебной деятельности.
Мероприятие проходит 2 раза в год, еще один День тренингов запланирован до конца года в