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03:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Рекордное число хабаровчан собрал День тренингов

Молодёжь обучала молодёжь в пятый раз.

Рекордное число участников собрал пятый День тренингов в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие состоялось в субботу, 2 декабря в Педагогическом институте ТОГУ.

Более 400 молодых людей в возрасте от 16 до 29 пришли прокачать себя новыми знаниями и умениями. 17 молодые тренеров, бизнесменов, экспертов в области юридических технологий, тайм-менеджмента, психологии поделились ценными навыками в области ведения успешных переговоров, защиты своих прав при покупке продукции в интернете, а также дали вредные советы о том, как испортить своё резюме.

Цель проекта — развитие у молодежи softskills или надпрофессиональных навыков, которые помогают конкурировать в рабочей и учебной деятельности.

Мероприятие проходит 2 раза в год, еще один День тренингов запланирован до конца года в Комсомольске-на-Амуре.

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