Открытие года: Набережная Хабаровска украсилась разноцветными огнями
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.
На набережной Хабаровска состоялась торжественная церемония открытия народного катка. Это одна из самых больших площадок для массового катания на Дальнем Востоке. На открытие народного катка, площадь которого составляет 18 тысяч квадратных метров, пришли более тысячи человек. Очень много было детей разного возраста.
Открыли церемонию участники студии маршевых барабанщиков. Яркое выступление подготовили черлидеры, юные фигуристы ДЮСШ фигурного катания «Пируэт», хоккейная сборная «Амурские тигры», сборная по хоккею с мячом «Ерофей 2007». Кульминацией праздника стал флешмоб «Горячие сердца на холодном льду», в котором приняли участие практически все пришедшие. А вечером студия «Пироэффект» приготовила для гостей набережной предновогодний подарок. Подробности в фоторепортаже корр. ИА AmurMedia.