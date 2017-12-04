Открытие года: Набережная Хабаровска украсилась разноцветными огнями

На набережной Хабаровска состоялась торжественная церемония открытия народного катка. Это одна из самых больших площадок для массового катания на Дальнем Востоке. На открытие народного катка, площадь которого составляет 18 тысяч квадратных метров, пришли более тысячи человек. Очень много было детей разного возраста.