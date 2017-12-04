В Хабаровске снижается количество детей с внебольничной пневмонией

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице становится всё меньше детей с внебольничной пневмонией. Однако темпы снижения уровня заболеваемости невелики, поэтому взрослым необходимо так же пристально следить за здоровьем малышей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галины Аристовой, сейчас в городских детских садах нет групп, закрытых из-за внебольничной пневмонии. Случаев массового заболевания в краевом центре не наблюдается.

«По информации управления Роспотребнадзора по краю, за две недели наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости внебольничной пневмонией. Вместе с тем закрытых из-за частых случаев заболевания групп в детских садах и классов в школах в Хабаровске нет. Это уже радует. Надеемся, что те рекомендации, которые мы предлагаем населению, повлияют на дальнейшее снижение уровня заболеваемости», — рассказала корреспонденту агентства Галина Аристова.