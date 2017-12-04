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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске снижается количество детей с внебольничной пневмонией

Число заболевших уменьшается постепенно, поэтому расслабляться нельзя.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице становится всё меньше детей с внебольничной пневмонией. Однако темпы снижения уровня заболеваемости невелики, поэтому взрослым необходимо так же пристально следить за здоровьем малышей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галины Аристовой, сейчас в городских детских садах нет групп, закрытых из-за внебольничной пневмонии. Случаев массового заболевания в краевом центре не наблюдается.

«По информации управления Роспотребнадзора по краю, за две недели наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости внебольничной пневмонией. Вместе с тем закрытых из-за частых случаев заболевания групп в детских садах и классов в школах в Хабаровске нет. Это уже радует. Надеемся, что те рекомендации, которые мы предлагаем населению, повлияют на дальнейшее снижение уровня заболеваемости», — рассказала корреспонденту агентства Галина Аристова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», число заразившихся детей практически в 2,3 раза превышает прошлогодние показатели. Большинство из заболевших составляют дети до двух лет, поэтому взрослые должны соблюдать основные правила личной гигиены. Самый главный путь передачи инфекции — это грязные руки, поэтому необходимо тщательно следить за их чистотой. Кроме того, нужно надевать маски при подозрении на заболевание, часто гулять, проводить влажную уборку в помещениях.

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