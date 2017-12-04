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08:04 (мск), источник: Informburo.kz

Фасады зданий на проспекте Назабаева в Алматы отремонтируют за счёт бюджета

Помимо этого высадят деревья и построят три новых жилых комплекса.

Источник: Informburo.kz

Проспект Назарбаева в Алматы облагородят, пишет abctv.kz.

В Алматы в декабре проведут конкурс госзакупок по облагораживанию нескольких улиц мегаполиса. В их числе и проспект Назарбаева (бывшая Фурманова — Авт.).

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Как сообщили в ТОО «Проектный институт Алматыгипрогор-1», который занимается градостроительным планированием, конкурсная документация уже готова. Проектировщики запланировали расширение пешеходных зон, работы по озеленению, приведение в порядок фасадов домов и первых этажей зданий.

Тем не менее, проспект Назарбаева считают правительственным, а это означает, что парковка там запрещена.

Член совета директоров ОЮЛ «Объединенная ассоциация риелторов Казахстана» Марина Грушина сообщила, что на проспекте запланировано строительство трёх жилых комплексов. Их проектирование ещё не завершено. Ожидается, что дома расположат в нижней части города. Там же построят крупные торговые центры.

Решение о переименовании улицы Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева приняли депутаты городского маслихата 30 ноября. Как отметили в акимате мегаполиса, специальных процедур, связанных со сменой названия улицы, жителям проходить не нужно. Все необходимые справки можно получить в ЦОНах или через портал электронного правительства.

Уже второго декабря в Алматы появились первые обновлённые указатели на проспекте Назарбаева. Это стало возможным благодаря электронным табло — медиабордам, которые размещены по городу. Как отметили специалисты акимата города, из бюджета на это не потратили ни одного тенге.

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