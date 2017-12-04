Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Светлана Лобода, Нюша и другие звезды на «Песне года 2017»
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
04:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Когда ждать тепла и снега, рассказал главный синоптик Приморья

Главный синоптик края Борис Кубай рассказал об особенностях наступившей зимы, тепле и возможных снегопадах, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе Примгидромета России по Приморскому краю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 71% 767 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: ДЕЙТА

Борис Викторович, наступил декабрь, первый зимний месяц. Приморская зима вроде похожа на обычную, а вроде и нет. В чем ее нынешняя особенность?

— В беседах с вами мы многократно говорили о том, что главная «кухня погоды» функционирует в средней и верхней тропосфере, на высоте пять тысяч метров и более. Именно там над северным полушарием образуются несколько так называемых центров действия атмосферы, которые своей циркуляцией охватывают все северное полушарие. Впрочем, в южном полушарии зеркально происходит то же самое. Эти мощные вихри по отношению друг к другу находятся в непрерывном, круглосуточном либо противостоянии, либо взаимодействии, то пытаясь ослабить друг друга, то временно объединяясь — усилить. Каждый из них, по каким-то, только ему ведомым причинам, выбирает себе плацдарм, обустраивает его и всеми силами отстаивает свою территорию, различными способами отбиваясь от конкурентов, будь то тропосферный циклон или тропосферный антициклон.

В нынешнем сезоне один из таких тропосферных циклонов выбрал себе место в районе Шантарских островов, захватил и удерживает под своим влиянием территорию от Байкала до Чукотки с запада на восток и от побережья Северного ледовитого океана до Японии.

Находясь в непрерывном вращательном движении, он вращает вокруг своего центра огромные воздушные массы, эпизодически меняя направление ветра у земли и тем самым, оказывая влияние на колебания температуры воздуха — от оттепели до 30−35-градусных морозов на территории Приморского края.

Одновременно он создает условия для образования у поверхности земли нескольких быстрых циклонов, которые, не развиваясь, проносятся с запада на восток, чаще всего над Японским морем. Отсюда и колебания температуры и небольшое количество выпадающих осадков.

Температура воздуха в крае сейчас довольно низкая и, судя по всему, тепла пока ожидать неоткуда?

— Вы правы, пока этот дирижер погоды над Дальним Востоком доминирует, ожидать существенного потепления не стоит. Судя по всему, первая декада декабря в Приморье, так же как и в Хабаровском крае, будет холодной. В отдельные ночи в пониженных местах столбик термометров может опускаться до отметок ниже минус 40 градусов.

А что можно сказать о снегопадах?

— Пока главный погодный дирижер ведет себя так, как ведет, активных циклонов в первой декаде декабря можно не ожидать, а значит и приличных снегопадов тоже. Ситуация может измениться только тогда, когда другой конкурент его ослабит и вытолкнет с насиженного места. А мы как всегда, будем внимательно следить за происходящим.

Ирина Петрова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
В Госдуме ответили на отказ США от участия в договоре о миграции
Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь