Когда ждать тепла и снега, рассказал главный синоптик Приморья

Источник: ДЕЙТА

Борис Викторович, наступил декабрь, первый зимний месяц. Приморская зима вроде похожа на обычную, а вроде и нет. В чем ее нынешняя особенность?

— В беседах с вами мы многократно говорили о том, что главная «кухня погоды» функционирует в средней и верхней тропосфере, на высоте пять тысяч метров и более. Именно там над северным полушарием образуются несколько так называемых центров действия атмосферы, которые своей циркуляцией охватывают все северное полушарие. Впрочем, в южном полушарии зеркально происходит то же самое. Эти мощные вихри по отношению друг к другу находятся в непрерывном, круглосуточном либо противостоянии, либо взаимодействии, то пытаясь ослабить друг друга, то временно объединяясь — усилить. Каждый из них, по каким-то, только ему ведомым причинам, выбирает себе плацдарм, обустраивает его и всеми силами отстаивает свою территорию, различными способами отбиваясь от конкурентов, будь то тропосферный циклон или тропосферный антициклон.

В нынешнем сезоне один из таких тропосферных циклонов выбрал себе место в районе Шантарских островов, захватил и удерживает под своим влиянием территорию от Байкала до Чукотки с запада на восток и от побережья Северного ледовитого океана до Японии.

Находясь в непрерывном вращательном движении, он вращает вокруг своего центра огромные воздушные массы, эпизодически меняя направление ветра у земли и тем самым, оказывая влияние на колебания температуры воздуха — от оттепели до 30−35-градусных морозов на территории Приморского края.

Одновременно он создает условия для образования у поверхности земли нескольких быстрых циклонов, которые, не развиваясь, проносятся с запада на восток, чаще всего над Японским морем. Отсюда и колебания температуры и небольшое количество выпадающих осадков.

Температура воздуха в крае сейчас довольно низкая и, судя по всему, тепла пока ожидать неоткуда?

— Вы правы, пока этот дирижер погоды над Дальним Востоком доминирует, ожидать существенного потепления не стоит. Судя по всему, первая декада декабря в Приморье, так же как и в Хабаровском крае, будет холодной. В отдельные ночи в пониженных местах столбик термометров может опускаться до отметок ниже минус 40 градусов.

А что можно сказать о снегопадах?

— Пока главный погодный дирижер ведет себя так, как ведет, активных циклонов в первой декаде декабря можно не ожидать, а значит и приличных снегопадов тоже. Ситуация может измениться только тогда, когда другой конкурент его ослабит и вытолкнет с насиженного места. А мы как всегда, будем внимательно следить за происходящим.