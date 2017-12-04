Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «1+1».

«Пока никаких предложений о встрече нет. И не было. Я бы, конечно, согласился», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о возможности встречи с патриархом Кириллом.

Но от своей позиции - автокефалии (административной независимости - прим. ТАСС) Украинской церкви - не отступил бы. Патриарх Филарет Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата

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Как ранее заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, Московский патриархат готов к диалогу с непризнанным Киевским патриархатом. Для возвращения ее из раскола в РПЦ создана специальная комиссия во главе с председателем отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом, в ней участвуют русские и украинские клирики.