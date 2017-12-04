Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом
При этом глава Украинской православной церкви непризнанного Киевского Патриархата подчеркнул, что не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви.
При этом глава Украинской православной церкви непризнанного Киевского Патриархата подчеркнул, что не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви.
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «1+1».
«Пока никаких предложений о встрече нет. И не было. Я бы, конечно, согласился», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о возможности встречи с патриархом Кириллом.
Но от своей позиции - автокефалии (административной независимости - прим. ТАСС) Украинской церкви - не отступил бы.
Как ранее заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, Московский патриархат готов к диалогу с непризнанным Киевским патриархатом. Для возвращения ее из раскола в РПЦ создана специальная комиссия во главе с председателем отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом, в ней участвуют русские и украинские клирики.
Бывший митрополит Киевский Филарет, который ушел в раскол и в 1992 году основал так называемый Киевский патриархат, до сих пор не признанный мировым православием, направил письмо от 16 ноября патриарху Кириллу и Архиерейскому собору с предложением о преодолении раскола. Однако позднее он заявил, что Украинская церковь должна быть самостоятельной и что он продолжит бороться за ее автокефалию.