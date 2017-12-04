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06:04 (мск), источник: ТАСС

Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом

При этом глава Украинской православной церкви непризнанного Киевского Патриархата подчеркнул, что не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но не намерен отказываться от независимого статуса своей церкви. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «1+1».

«Пока никаких предложений о встрече нет. И не было. Я бы, конечно, согласился», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о возможности встречи с патриархом Кириллом.

Но от своей позиции - автокефалии (административной независимости - прим. ТАСС) Украинской церкви - не отступил бы.
Патриарх Филарет
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата
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Как ранее заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, Московский патриархат готов к диалогу с непризнанным Киевским патриархатом. Для возвращения ее из раскола в РПЦ создана специальная комиссия во главе с председателем отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом, в ней участвуют русские и украинские клирики.

Бывший митрополит Киевский Филарет, который ушел в раскол и в 1992 году основал так называемый Киевский патриархат, до сих пор не признанный мировым православием, направил письмо от 16 ноября патриарху Кириллу и Архиерейскому собору с предложением о преодолении раскола. Однако позднее он заявил, что Украинская церковь должна быть самостоятельной и что он продолжит бороться за ее автокефалию.

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