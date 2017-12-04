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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики обещают красноярцам переменчивую погоду

Температура воздуха будет колебаться от -5 до -15°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 71% 767 мм рт. ст. 0 м/с

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается умеренно теплая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 4 декабря, температура воздуха опустится до −5…−8°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 7 м/с.

«4 декабря по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах сохранится гололедица», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 5 декабря, похолодает до −11…−13°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер стихнет до 3 м/с.

В среду, 6 декабря, синоптики обещают мороз до −15…−18°C. Осадков в этот день не ожидается. Ветер западный с порывами до 3 м/с. Такая погода продержится в Красноярске до середины декабря.

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Синоптики обещают красноярцам переменчивую погоду
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