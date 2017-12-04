Синоптики обещают красноярцам переменчивую погоду

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается умеренно теплая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 4 декабря, температура воздуха опустится до −5…−8°C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 7 м/с.

«4 декабря по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах сохранится гололедица», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 5 декабря, похолодает до −11…−13°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер стихнет до 3 м/с.