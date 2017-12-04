Скелетониста Александра Третьякова допустили до Кубка Мира
Со спортсмена временно сняли дисквалификацию за допинг.
Со спортсмена временно сняли дисквалификацию за допинг.
Международная федерация бобслея и скелетона допустила красноярского скелетониста Александра Третьякова и восьмерых спортсменов к мировым соревнованиям. С них временно сняли пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В числе допущенных до соревнований спортсменов оказался и красноярец Дмитрий Труненков.
Напомним, в ноябре комиссия МОК забрала медали Сочи-2014 и отстранила от Олимпийских игр российских бобслеистов и скелетонистов.
Отстраненные спортсмены написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своем письме спортсмены, «много лет защищающие честь страны» на международных соревнованиях, попросили главу государства «разобраться» в сложившейся ситуации.
Теперь бобслеисты и скелетонисты готовятся в Кубку мира, который стартует в германском Винтерберге 8 декабря. Спортсмены могут участвовать в любых соревнованиях пока комиссия не примет окончательное решение.