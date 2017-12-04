Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
От «Красухи» авиация противника теряется в пространстве — СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Поклонение Ким Чен Ыну
05:52 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыто влияние секса на сон

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Секс может положительно влиять на способность человека засыпать, к такому выводу пришел доктор Мишель Ластелл из австралийского Университета Квинсленда. Результаты исследования приводит портал adelaidenow.com.

Источник: Reuters

В ходе исследования 460 человек в возрасте 18−70 лет рассказали о том, что они обычно делают перед сном и как потом спят. Согласно полученным результатам, 64% опрошенных заявили, что лучше спали, если им удалось достичь оргазма вместе с партнером. Кроме того, лучше спят и те, кто ограничился самоудовлетворением, — половина из них отмечают более легкое засыпание.

Новость
Семь процентов людей проверяют телефон во время секса

По словам Ластелла, секс приводит к выработке «биохимического коктейля», который отличается повышенным содержанием таких гормонов как окситоцин и пролактин и снижением уровня гормона стресса кортизола. Подобное сочетание вызывает у человека чувство покоя и расслабленности.

Кроме того, автор исследования уверен, что секс перед сном помогает людям перестать думать о проблемах и заставляет их отложить мобильные устройства.

Ранее американские ученые установили, что занятия сексом, вопреки расхожим представлениям, крайне редко вызывают остановку сердца и прочие проблемы в работе системы кровообращения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В РПЦ рассказали, кому принадлежит инициатива обращения Филарета
Какой вклад сделала Россия в поиск подлодки 'Сан-Хуан'
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом
В Баку покончил с собой офицер, причастный к гибели 11 человек
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь