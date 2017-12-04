Раскрыто влияние секса на сон

В ходе исследования 460 человек в возрасте 18−70 лет рассказали о том, что они обычно делают перед сном и как потом спят. Согласно полученным результатам, 64% опрошенных заявили, что лучше спали, если им удалось достичь оргазма вместе с партнером. Кроме того, лучше спят и те, кто ограничился самоудовлетворением, — половина из них отмечают более легкое засыпание.
По словам Ластелла, секс приводит к выработке «биохимического коктейля», который отличается повышенным содержанием таких гормонов как окситоцин и пролактин и снижением уровня гормона стресса кортизола. Подобное сочетание вызывает у человека чувство покоя и расслабленности.
Кроме того, автор исследования уверен, что секс перед сном помогает людям перестать думать о проблемах и заставляет их отложить мобильные устройства.
Ранее американские ученые установили, что занятия сексом, вопреки расхожим представлениям, крайне редко вызывают остановку сердца и прочие проблемы в работе системы кровообращения.