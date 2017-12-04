Раскрыто влияние секса на сон

В ходе исследования 460 человек в возрасте 18−70 лет рассказали о том, что они обычно делают перед сном и как потом спят. Согласно полученным результатам, 64% опрошенных заявили, что лучше спали, если им удалось достичь оргазма вместе с партнером. Кроме того, лучше спят и те, кто ограничился самоудовлетворением, — половина из них отмечают более легкое засыпание.