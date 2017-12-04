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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительницы Хабаровского края стали меньше рожать

Впервые за долгое время в регионе зафиксировали естественную убыль населения.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае не хватает женщин детородного возраста: на ситуацию влияет демографическая яма 90-х. С января по октябрь 2017 года в регионе на свет появилось 14,5 тысячи младенцев — на 1,5 тысячи меньше, чем за тот же период 2016-го. О ситуации с рождаемостью и поддержке семей в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

«На протяжении последних пяти лет у нас был естественный прирост населения, а вот в этом году отмечается убыль. Нам сегодня не хватает женщин 20−29 лет. Это в любом субъекте Российской Федерации. Поэтому мы принимаем меры — стимулировали очень серьезную программу для многодетных семей. В результате количество многодетных семей в крае выросло с 7,5 тысячи до 15 тысяч, число детей в них — с 25 тысяч до 50 тысяч», — отметил Владимир Чаюк.

По словам Владимира Чаюка, всего в Хабаровском крае социальную помощь оказывают примерно 70 тысячам семей. Кроме того, в регионе строят современные медицинские учреждения.

«В конце декабря мы сдаем перинатальный центр [третью очередь] — этот центр позволит мамам, у которых есть очень серьезные проблемы со здоровьем, решать их и рожать здоровых детей. По нашим подсчетам, дополнительно мы сократим смертность 200 молодых мам, столько же родится здоровых детей. В Прибрежном микрорайоне Хабаровска со следующего года мы приступаем к строительству современной детской поликлиники. В Комсомольске-на-Амуре [уже] строим больничный корпус, он будет достаточно серьезно оснащен и позволит “закрыть” всю северную часть города», — рассказал Владимир Чаюк.

Добавим, что в ноябре президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. По информации РИА Новости, с 2018 года россиянам будут перечислять пособия за первого ребенка. Также планируется продлить срок действия программы маткапитала, ликвидировать очереди в яслях и помочь семьям с выплатой ипотеки.

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