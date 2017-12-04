Дзюдоист из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях в Омске

Спортсмен из Иркутской области Дмитрий Ворожбит завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева. Турнир прошёл в Омске. Как сообщает 4 декабря 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья, дзюдоист одержал победу в весовой категории 100 кг и выполнил норматив мастера спорта России. Второе место в этой весовой категории занял Андрей Томчук из Алтайского края. Бронзовыми призерами стали омские дзюдоисты Ростислав Садов и Сергей Цапко.