Дзюдоист из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях в Омске
Дзюдоист из Приангарья Дмитрий Ворожбит стал победителем всероссийских соревнований в Омске.
Дзюдоист из Приангарья Дмитрий Ворожбит стал победителем всероссийских соревнований в Омске.
Спортсмен из Иркутской области Дмитрий Ворожбит завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева. Турнир прошёл в Омске. Как сообщает 4 декабря 2017 года
Дмитрий Ворожбит тренируется у Алексея Гончарова в