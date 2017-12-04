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05:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дзюдоист из Иркутской области победил на всероссийских соревнованиях в Омске

Дзюдоист из Приангарья Дмитрий Ворожбит стал победителем всероссийских соревнований в Омске.

Спортсмен из Иркутской области Дмитрий Ворожбит завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева. Турнир прошёл в Омске. Как сообщает 4 декабря 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья, дзюдоист одержал победу в весовой категории 100 кг и выполнил норматив мастера спорта России. Второе место в этой весовой категории занял Андрей Томчук из Алтайского края. Бронзовыми призерами стали омские дзюдоисты Ростислав Садов и Сергей Цапко.

Дмитрий Ворожбит тренируется у Алексея Гончарова в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» в Иркутске. Напомним, в мае 2017 года в испанском городе Ла-Корунья Дмитрий стал обладателем бронзовой медали на Кубке Европы по дзюдо.

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