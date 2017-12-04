Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
СМИ: Настя Каменских пришла к Урганту в смелом мини
От «Красухи» авиация врага теряется в пространстве
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцев зовут обсудить проект нового здания на набережной

Для участия в обсуждениях нужна регистрация.

Новосибирцам представляют эскизные проекты новых построек на Михайловской набережной. Чтобы услышать мнения жителей города в выставочном зале НГУАДИ на Красном проспекте, 38 пройдут общественные обсуждения проекта. 12 декабря новосибирцы смогу обсудить проект сооружения на набережной со стороны улицы Большевистской. Познакомиться с техническим описанием и планом проекта здания можно на сайте мэрии. Выглядит проект, как на картинке.

— Это проект одноэтажного здания с аттракционом «Колесо обозрения» и помещениями для кафе, детского центра, а также здания общественной уборной, — поясняют в пресс-центре мэрии. Очное обсуждение проектов состоится 12 декабря в 17 часов в НГАУДИ. Для участия в обсуждениях новосибирцам необходимо пройти регистрацию. Также на мероприятия приглашены архитекторы, градостроители, представители аттракционного бизнеса и экологи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Экстремисты планировали напасть на районную администрацию в Хабаровске
Крымский мост: Строители установили все опоры автодорожной части
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет.
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь