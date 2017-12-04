Новосибирцев зовут обсудить проект нового здания на набережной

Новосибирцам представляют эскизные проекты новых построек на Михайловской набережной. Чтобы услышать мнения жителей города в выставочном зале НГУАДИ на Красном проспекте, 38 пройдут общественные обсуждения проекта. 12 декабря новосибирцы смогу обсудить проект сооружения на набережной со стороны улицы Большевистской. Познакомиться с техническим описанием и планом проекта здания можно на сайте мэрии. Выглядит проект, как на картинке.

— Это проект одноэтажного здания с аттракционом «Колесо обозрения» и помещениями для кафе, детского центра, а также здания общественной уборной, — поясняют в пресс-центре мэрии. Очное обсуждение проектов состоится 12 декабря в 17 часов в НГАУДИ. Для участия в обсуждениях новосибирцам необходимо пройти регистрацию. Также на мероприятия приглашены архитекторы, градостроители, представители аттракционного бизнеса и экологи.