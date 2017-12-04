Синоптики: таких продолжительных морозов в Хабаровске ещё не было

Новая неделя в Хабаровском крае вновь будет очень холодной. Аномальные морозы, по прогнозам синоптиков, задержатся до конца декады. Снегопадов в регионе пока ждать не стоит, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ночные температуры опустятся ещё ниже — термометры покажут −32… −25 градусов, на севере — до -40 градусов. Днём будет немногим лучше — воздух прогреется только до −23… −15 градусов, на севере до −30… −25 градусов. Усугубит положение ветер западного и юго-западного направления. Он будет дуть со скоростью 6−11 метров секунду.

«Это аномальные морозы. Мы идём на семь градусов ниже нормы, а с завтрашнего дня будем на девять градусов ниже нормы. Среднесуточные температуры ниже -20 градусов, а по норме для этого периода они должны быть в пределах −16… −14 градусов. Похожие значения были в 2000, в 2014 году, но в этом году морозы более продолжительные. В начале декабря ещё никогда не было, чтобы такие морозы стояли десять дней», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

Субъект попал в область пониженного атмосферного давления, к тому же на территорию Хабаровского края периодически поступает холодный воздух с Якутии. Из-за этого регион и сковывают морозы.