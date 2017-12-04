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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечане разгромили на домашнем льду ХК «Рязань»

Встреча проходила в Новокузнецке 3 декабря.

ХК «Металлург» обыграл гостей из Рязани со счетом 7:2.

Встреча проходила 3 декабря, сообщает официальный сайт ХК «Металлург». Новокузнечане реализовали первое же большинство, открыв счет в матче. Свалеий Малетин завершил точным броском атаку, которую начали Бутузов и Пархоменко. Гости смогли ответить шайбой в ворота хозяев. Во втором периоде Малетин оформляет дубль, но рязанцам снова удается ответить. Счет становится 2:2. Далее в воротах соперника оказались еще пять безответных шайб. Таким образом, новокузнечане разгромили гостей со счетом 7:2. Болельщики ХК «Металлурга» запустили волну на трибунах, по достоинству оценив достижение хоккеистов.

В следующем матче 18 декабря ХК «Металлург» на выезде встретится с командой «Молот-Прикамье».

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