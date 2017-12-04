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06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Технопарк «Кванториум» отправил юных красноярцев в будущее

В минувшую пятницу в детском технопарке «Кванториум» состоялось мероприятие в футуристическом стиле для детей и взрослых.

В минувшую пятницу, 1 декабря, в детском технопарке «Кванториум» состоялось Техноparty — мероприятие в футуристическом стиле для детей и взрослых. Событие стало специальным пунктом программы Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, финал которого проходил в Красноярске 1 и 2 декабря.

На один вечер технопарк перенес посетителей в будущее. Гостей встречали фантастические персонажи, дети и взрослые приняли участие в мастер-классах, посетили лекции современных ученых, попробовали молекулярные коктейли. Например, здесь можно было научиться управлять беспилотником, попробовать себя в роли химика-экспериментатора, своими руками создать робота из подручных предметов и др.

Кроме того, для гостей Техноparty весь вечер работала интерактивная выставка «Миссия Марс», которая рассказывает о перспективах покорения Красной планеты, ее физических, геохимических характеристиках и аппаратах, с помощью которых она изучается. Выставка является совместным проектом интерактивного музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум».

Генеральным партнером Всероссийского фестиваля науки и соорганизатор Центральной региональной площадки фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске выступает компания «Норникель». Также компания оказала поддержку в создании детского технопарка «Кавнториум».

Развитие науки и интереса молодежи к техническим и инженерным специальностям является важным аспектом социальной политики компании. Это способствует воспитанию целого поколения молодых целеустремленных людей, способных двигать вперед технический прогресс. По мнению представителей компании, для качественного развития российским компаниям нужны инженеры нового поколения.

«Вы — будущее науки, будущее Красноярского края, будущие сотрудники наших и других компаний. Вам определять это будущее. Фестиваль — это очень хорошая штука, которая позволит вам взглянуть на науку, взглянуть на себя. Это возможность попробовать себя в чем-то. Может быть, это все позволит вам построить свою траекторию в этой жизни. Цените ее», — отметил, обратившись ко школьникам и студентам в ходе церемонии открытия фестиваля, начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

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