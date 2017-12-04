В Хабаровске в 2017 году участились случаи заражения ротавирусами

В дальневосточной столице в этом году наблюдается больше случаев кишечных заболеваний, чем в прошлом. Чаще других у населения Хабаровска встречаются именно ротавирусы.

По информации управления здравоохранения администрации Хабаровска, специалисты Роспотребнадзора подвели итоги за десять месяцев 2017 года. С января по октябрь они зарегистрировали рост числа заболеваний в классе острых кишечных инфекций на 31 процент в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Среди кишечных заболеваний, возбудитель которых установлен, лидируют ротавирусные инфекции. Симптомы их появления называют болезнью грязных рук: возбудитель передаётся контактно-бытовым путём, в том числе через немытые продукты, что заметно сказывается на работе кишечника.

Кроме того, растёт число жителей города, заболевших туберкулезом — их стало на три процента больше. Эту проблему может выявить ежегодное флюорографическое обследование взрослого населения и ранняя диагностика детей — реакция Манту. Благодаря этим мерам, отмечают специалисты, заболевание обнаруживается ещё до клинических проявлений и быстрее излечивается.