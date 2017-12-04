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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске в 2017 году участились случаи заражения ротавирусами

Специалисты зафиксировали рост числа заболевших кишечными инфекциями.

В дальневосточной столице в этом году наблюдается больше случаев кишечных заболеваний, чем в прошлом. Чаще других у населения Хабаровска встречаются именно ротавирусы.

По информации управления здравоохранения администрации Хабаровска, специалисты Роспотребнадзора подвели итоги за десять месяцев 2017 года. С января по октябрь они зарегистрировали рост числа заболеваний в классе острых кишечных инфекций на 31 процент в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Среди кишечных заболеваний, возбудитель которых установлен, лидируют ротавирусные инфекции. Симптомы их появления называют болезнью грязных рук: возбудитель передаётся контактно-бытовым путём, в том числе через немытые продукты, что заметно сказывается на работе кишечника.

Кроме того, растёт число жителей города, заболевших туберкулезом — их стало на три процента больше. Эту проблему может выявить ежегодное флюорографическое обследование взрослого населения и ранняя диагностика детей — реакция Манту. Благодаря этим мерам, отмечают специалисты, заболевание обнаруживается ещё до клинических проявлений и быстрее излечивается.

Также в городе наблюдается больше случаев внебольничной пневмонии, чем в прошлом году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», число заразившихся детей практически в 2,3 раза превышает прошлогодние показатели. Большинство из заболевших составляют дети до двух лет. За последние две недели специалисты отметили тенденцию к снижению числа таких случаев.

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