Приморских преступников вычислят по ДНК

В экспертно-криминалистическом центре приморской полиции создадут электронную картотеку ДНК, где генетические профили с мест происшествий будут ставить на криминалистический учет и проверять по федеральной базе ДНК.

ДНК-лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а также индивидуальной системой вентиляции и кондиционирования. Стены учреждения обшиты гипсометаллическими панелями с антибактериальным покрытием. Кроме того, в ДНК-лаборатории обустроен учебный класс. «Курс молодого бойца» уже прошли сотрудники уголовного розыска, подразделений следствия и дознания из территориальных органов внутренних дел Приморского края, а также представители следственного комитета и прокуратуры.