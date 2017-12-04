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06:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморских преступников вычислят по ДНК

ДНК-лабораторию открыли в Приморье, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

В экспертно-криминалистическом центре приморской полиции создадут электронную картотеку ДНК, где генетические профили с мест происшествий будут ставить на криминалистический учет и проверять по федеральной базе ДНК.

ДНК-лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а также индивидуальной системой вентиляции и кондиционирования. Стены учреждения обшиты гипсометаллическими панелями с антибактериальным покрытием. Кроме того, в ДНК-лаборатории обустроен учебный класс. «Курс молодого бойца» уже прошли сотрудники уголовного розыска, подразделений следствия и дознания из территориальных органов внутренних дел Приморского края, а также представители следственного комитета и прокуратуры.

Михаил Грач.

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