Детский сад в поселке Порожский Братска откроется 1 сентября 2018 года

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области проверили, как ведется строительство детского сада в поселке Порожский, который является частью Братска. Строительство детского сада на 110 мест началось в Порожском в 2014 году за счет средств частного инвестора, в дальнейшем предполагалось выкупить данный объект в муниципальную собственность. Однако в связи с отсутствием средств у застройщика возведение детского сада было приостановлено. Депутаты отметили хороший темп работ. Год назад были возведены лишь фундамент и опоры, сегодня полностью готова коробка здания, подведены все сети, завершена черновая отделка первого этажа, начаты внутренние электромонтажные работы, скоро начнется монтаж навесного фасада. Открыть детский сад планируют 1 сентября 2018 года, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в декабре прошлого года делегация Законодательного собрания в рамках парламентского контроля уже посещала этот объект. С учетом хорошего качества уже возведенных конструкций и потребности жилого района в дошкольном учреждении было принято решение о выделении средств из областного бюджета на завершение строительства детского сада. В итоге, в 2017 году строительство было возобновлено.

«Решение о необходимости завершения строительства этого объекта было принято депутатами единодушно после того, как мы воочию убедились в его востребованности. После сегодняшнего визита уже есть уверенность, что в скором времени детский сад откроет свои двери для детей. Это говорит об эффективности парламентского контроля», — отметил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка.