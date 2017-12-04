Приехали в Минск на обследование, но было поздно: жена Геннадия Бендицкого (ВИДЕО)
Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев лично выразил соболезнования супруге Бендицкого Анне, передает Sputnik Беларусь.
Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев лично выразил соболезнования супруге Бендицкого Анне, передает Sputnik Беларусь.
«Геннадий был, пожалуй, единственным журналистом в Казахстане, который занимался самым опасным жанром — журналистским расследованием», — сказал посол.
Глава казахстанской дипмиссии приехал в одну из гостиниц Минска, чтобы поддержать вдову журналиста Анну, которая во время болезни мужа находилась в белорусской столице.
«Он поехал в Минск на обследование. Выяснилось, что уже поздно
Ранее соболезнования в связи со смертью выдающегося журналиста выразили его многочисленные друзья и коллеги, а также министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и известный политолог Досым Сатпаев.
Напомним, Геннадий Бендицкий ушел из жизни 3 декабря, в день своего рождения.