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07:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Приехали в Минск на обследование, но было поздно: жена Геннадия Бендицкого (ВИДЕО)

Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев лично выразил соболезнования супруге Бендицкого Анне, передает Sputnik Беларусь.

Источник: Newtimes.kz

«Геннадий был, пожалуй, единственным журналистом в Казахстане, который занимался самым опасным жанром — журналистским расследованием», — сказал посол.

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Глава казахстанской дипмиссии приехал в одну из гостиниц Минска, чтобы поддержать вдову журналиста Анну, которая во время болезни мужа находилась в белорусской столице.

«Он поехал в Минск на обследование. Выяснилось, что уже поздно что-то делать. Он ничего не знал. Он к врачам не обращался. Ходил по грани и писал на грани. До самого последнего», — сказала Анна Бендицкая.

Ранее соболезнования в связи со смертью выдающегося журналиста выразили его многочисленные друзья и коллеги, а также министр информации и коммуникаций Даурен Абаев и известный политолог Досым Сатпаев.

Напомним, Геннадий Бендицкий ушел из жизни 3 декабря, в день своего рождения.

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