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07:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В челябинский поселок с 7 декабря снова будут ходить автобусы

Маршрутное такси № 77 снова будет ходить в посёлок ОПМС-42, расположенный на станции Чурилово, с 7 декабря, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на управление транспорта Челябинска.

Ранее планировалось, что транспортное сообщение поселка с городом восстановится с 1 декабря.

Напомним, в октябре жители поселка ОПМС-42 остались без общественного транспорта. Раньше в этот район можно было добраться на маршрутном такси № 77, однако с 6 октября оно перестало заезжать в посёлок из-за того, что перевозчик не получил разрешение на дальнейшую работу от собственника железной дороги. Единственная дорога в поселок лежит через железнодорожные переезды, и движение там должно быть согласовано с ЮУЖД.

Как заверяют власти, руководству железной дороги были отравлены все необходимые документы и письмо за подписью главы города Евгения Тефтелева, и изменения во внутренний регламент работы железнодорожного переезда уже внесены.

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