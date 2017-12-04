В челябинский поселок с 7 декабря снова будут ходить автобусы

Напомним, в октябре жители поселка ОПМС-42 остались без общественного транспорта. Раньше в этот район можно было добраться на маршрутном такси № 77, однако с 6 октября оно перестало заезжать в посёлок из-за того, что перевозчик не получил разрешение на дальнейшую работу от собственника железной дороги. Единственная дорога в поселок лежит через железнодорожные переезды, и движение там должно быть согласовано с ЮУЖД.