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09:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поручил ускорить ремонт усадьбы Сандецкого

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить ремонт главного здания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана (усадьбы Сандецкого).

«Это достояние республики», — приводит слова лидера РТ его пресс-служба.

Главное здание ГМИИ Татарстана стало первым из ремонтируемых объектов в историческом центре Казани, которые осмотрел Рустам Минниханов.

Сейчас на объекте культурного наследия федерального значения, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, д. 64, проводятся ремонтно-реставрационные работы. Уже заменена кровля.

В дальнейшем предстоит заменить инженерные коммуникации, оборудовать здание охранно-пожарной сигнализацией и системами поддержки температурно-влажностного режима.

Президент РТ после осмотра заметил, что необходимо выработать жесткий график работ и придерживаться его. Кроме того, он напомнил, что работы должны проводиться качественно, чтобы здание могло долгие годы оставаться в хорошем состоянии.

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