Рустам Минниханов поручил ускорить ремонт усадьбы Сандецкого

Сейчас на объекте культурного наследия федерального значения, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, д. 64, проводятся ремонтно-реставрационные работы. Уже заменена кровля.

Президент РТ после осмотра заметил, что необходимо выработать жесткий график работ и придерживаться его. Кроме того, он напомнил, что работы должны проводиться качественно, чтобы здание могло долгие годы оставаться в хорошем состоянии.