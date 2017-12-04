Рустам Минниханов поручил ускорить ремонт усадьбы Сандецкого

«Это достояние республики», — приводит слова лидера РТ его пресс-служба.
Главное здание ГМИИ Татарстана стало первым из ремонтируемых объектов в историческом центре Казани, которые осмотрел Рустам Минниханов.
Сейчас на объекте культурного наследия федерального значения, расположенном по адресу: ул. К. Маркса, д. 64, проводятся ремонтно-реставрационные работы. Уже заменена кровля.
В дальнейшем предстоит заменить инженерные коммуникации, оборудовать здание охранно-пожарной сигнализацией и системами поддержки температурно-влажностного режима.
Президент РТ после осмотра заметил, что необходимо выработать жесткий график работ и придерживаться его. Кроме того, он напомнил, что работы должны проводиться качественно, чтобы здание могло долгие годы оставаться в хорошем состоянии.