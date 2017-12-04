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18:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Метеорологи: Декабрь в Казани будет теплым и снежным

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Метеоролог КФУ Юрий Переведенцев, основываясь на данных прогноза Гидрометцентра России, заявил, что декабрь будет теплым и снежным, сообщает пресс-служба университета.

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Источник: ИА Татар-информ

По словам эксперта КФУ, климатическая зима наступила еще 15 ноября, но она пока не классическая. По климатическим меркам 1 декабря среднесуточная температура должна была равняться -7 градусам.

В ближайшие дни температурный фон будет умеренным, больших морозов пока не ожидается. Дневные температуры в предстоящую неделю составят от 0 до 1−2 градусов мороза, ночные будут пониже, примерно 2−4 градусов мороза.

Юрий Переведенцев также отметил, что в предстоящие дни будет не только тепло, но и ветрено. Скорость ветра будет достигать 5−7 м/с с порывами.

Снег, ветер и при этом относительно высокая температура для декабря будут провоцировать гололедицу на дорогах, лед на проводах и другие зимние неприятности.

Согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра России, температура декабря будет выше нормы на 1 градус, ожидается много осадков.

Однако какой будет погода в новогоднюю ночь, по мнению Переведенцева, говорить пока рано.

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