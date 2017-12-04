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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде в январе

Мероприятие состоится в кафедральном соборе в честь Александра Невского.

Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января 2018 года — он пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается на сайте нижегородской митрополии.

В хоровом соборе примут участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода, а также хоры из других регионов. Гостями мероприятия станут Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Людмила Лицова) и хор Патриаршего Центра древнерусской богослужебной традиции (художественные руководители — Даниил и Вероника Григорьевы).

Режиссером и главным дирижером собора будет Иван Стольников.

Начнется мероприятие ровно в три часа дня. Вход на хоровой собор будет свободным.

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