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07:44 (мск), источник: Известия

Космонавты приготовили пиццу на МКС

Экипаж Международной космической станции приготовили пиццу в условиях невесомости. Об этом пишет телеканал «360».

Космонавт Паоло Несполи во время одного из сеансов связи с NASA рассказал, что он скучает по национальной кухне, после чего на МКС были доставлены все необходимые для приготовления пиццы ингредиенты, передает RT.

Процесс приготовления блюда опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter астронавт NASA Рэнди Брезник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалась, что космическая компания SpaceX доставит на МКС 20 зерен ячменя, которые в течение месяца прорастят на орбите. Эксперимент даст ученым данные о возможности пивоварения на Марсе.

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