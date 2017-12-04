Космонавты приготовили пиццу на МКС
Экипаж Международной космической станции приготовили пиццу в условиях невесомости. Об этом пишет телеканал «360».
Экипаж Международной космической станции приготовили пиццу в условиях невесомости. Об этом пишет телеканал «360».
Космонавт Паоло Несполи во время одного из сеансов связи с NASA рассказал, что он скучает по национальной кухне, после чего на МКС были доставлены все необходимые для приготовления пиццы ингредиенты, передает RT.
Процесс приготовления блюда опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter астронавт NASA Рэнди Брезник.
Ранее сообщалась, что космическая компания SpaceX доставит на МКС 20 зерен ячменя, которые в течение месяца прорастят на орбите. Эксперимент даст ученым данные о возможности пивоварения на Марсе.