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07:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Сметана подвела один из детсадов Владивостока

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева побывала с проверкой в детсадах № 10 и 184, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Главные вопросы, возникающие в ходе таких рейдов, — соблюдаются ли нормы организации и качество детского питания. Первая остановка комиссии — в детском саду № 10 на ул. Адмирала Угрюмова, 42. Заведующая, повар и кладовщик работают здесь много лет. Говорят, что за продуктами внимательно следят и никаких нарушений не допускают. Но члены комиссии больше доверяют цифрам. На весы отправляется первое блюдо, второе и салат. Отдельно вычитается вес самой тарелки.

Результаты хорошие: котлета по весу даже немного превышает норму — она весит 76 грамм вместо положенных 70. А вот в холодильнике с молочной продукцией обнаружена некачественная сметана. Следующий адрес, куда отправилась комиссия, — детский сад № 184 на улице Чайковского, 2. В пищеблоке подходило тесто: на полдник здесь запланированы булочки. Молочная продукция тоже порадовала — завезли свежую сегодня в 4 утра.

«Мы работаем что называется “с колес”, у нас не залеживаются продукты, — рассказала заведующая садом Зинаида Бунькова. — Каждое утро привозят все свежее, и мы готовим. Сама постоянно проверяю и бракеражные журналы, и готовые блюда».

В управлении образования на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в сады и школы, проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки.

Михаил Грач.

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