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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале прокуратура нашла просроченные лекарства у ветеринарной станции

Организацию оштрафовали на 13 тысяч рублей.

В Богдановиче прокуратура проверила местную ветеринарную станцию. И оказалось, что в «больнице для животных» вовсю нарушали правила хранения медикаментов.

— В ветеринарной станции не было должного контроля за медицинскими препаратами, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области. — Наряду с применяемыми ветеринарными препаратами хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности. Неправильно проводилось обследование скотомогильников, небрежно составлялись ветеринарные документы.

В итоге после проверки прокуратура подала иск в суд к ветеринарной станции. И представители Фемиды оштрафовали организацию на 13 тысяч рублей.

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