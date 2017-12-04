На Урале прокуратура нашла просроченные лекарства у ветеринарной станции

В Богдановиче прокуратура проверила местную ветеринарную станцию. И оказалось, что в «больнице для животных» вовсю нарушали правила хранения медикаментов.

— В ветеринарной станции не было должного контроля за медицинскими препаратами, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области. — Наряду с применяемыми ветеринарными препаратами хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности. Неправильно проводилось обследование скотомогильников, небрежно составлялись ветеринарные документы.