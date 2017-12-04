Пермь стоит в пробках
Где утром в понедельник самые серьезные заторы.
Где утром в понедельник самые серьезные заторы.
В ночь на воскресенье в Перми повалил снег, который не прекращается до сих пор. Более того, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся до конца недели. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, в первую очередь от снега центр Перми, в том числе опасные участки — оживленные перекрестки, а также спуски и подъемы.
Тем не менее, заторов на дорогах утром в понедельник избежать не удалось. На 9 утра стоит практически весь город. Сервис «Яндекс Пробки» показывает нам 7 баллов — ситуация крайне серьезная.
Итак, куда на данный момент лучше не соваться. В Мотовилихе стоят улицы Уральская, Крупская, Соликамский тракт и улица Огродников (район Вышки I).
В центре Перми образовались заторы на улицах Попова, Ленина, Пушкина (район Динамо), Революции (у рынка), Петропавловской, Островского и на Комсомольском проспекте.
В Индустриальном районе Перми стоит шоссе Космонавтов, Стахановская, Малкова, Подлесная, Трамвайная, Боровая, Зои Космодемьянской и Вишерская.