Пермь стоит в пробках

В ночь на воскресенье в Перми повалил снег, который не прекращается до сих пор. Более того, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся до конца недели. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, в первую очередь от снега центр Перми, в том числе опасные участки — оживленные перекрестки, а также спуски и подъемы.