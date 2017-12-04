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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Пропавшего в Омске 13-летнего школьника нашли в магазине

Участковый уполномоченный выяснил, что подросток коротает время в «Фестивале».

Полиция нашла 13-летнего мальчика, который в субботу ушел из дома на проспекте Комарова.

Как рассказывает УМВД по Омской области, на след школьника вышел участковый уполномоченный. Полицейский расспросил знакомых юного омича. Те рассказали, что мальчик может находиться в торговом комплексе «Фестиваль» на улице 70 лет Октября. Полиция проверила эту информацию. Она подтвердилась. Школьник проводил выходные в «Фестивале». С ребенком было все в порядке.

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