Пропавшего в Омске 13-летнего школьника нашли в магазине
Участковый уполномоченный выяснил, что подросток коротает время в «Фестивале».
Участковый уполномоченный выяснил, что подросток коротает время в «Фестивале».
Полиция нашла 13-летнего мальчика, который в субботу ушел из дома на проспекте Комарова.
Как рассказывает УМВД по Омской области, на след школьника вышел участковый уполномоченный. Полицейский расспросил знакомых юного омича. Те рассказали, что мальчик может находиться в торговом комплексе «Фестиваль» на улице 70 лет Октября. Полиция проверила эту информацию. Она подтвердилась. Школьник проводил выходные в «Фестивале». С ребенком было все в порядке.