Красноярская стюардесса признана самой красивой в мире по мнению зрителей
Девушка работает бортпроводницей в компании NordStar.
Девушка работает бортпроводницей в компании NordStar.
Стюардесса красноярской авиакомпании NordStar Екатерина Галимова получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Топ стюардесс-2017». Финал первого международного конкурса прошел в пятницу, 1 декабря, в Москве.
Как рассказали организаторы, в этом году в конкурсе участвовали стюардессы из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Арабских Эмиратов и России. Кастинг прошли 937 девушки, но в финал попали только 19.
Победительницей конкурса стала Полина Сметанина из «Аэрофлота».