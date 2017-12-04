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07:57 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярская стюардесса признана самой красивой в мире по мнению зрителей

Девушка работает бортпроводницей в компании NordStar.

Стюардесса красноярской авиакомпании NordStar Екатерина Галимова получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Топ стюардесс-2017». Финал первого международного конкурса прошел в пятницу, 1 декабря, в Москве.

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Как рассказали организаторы, в этом году в конкурсе участвовали стюардессы из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Арабских Эмиратов и России. Кастинг прошли 937 девушки, но в финал попали только 19.

Победительницей конкурса стала Полина Сметанина из «Аэрофлота».

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