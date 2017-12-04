Отремонтированный Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре начал сезон с премьеры

Реконструкция Драматического театра шла чуть больше года, федеральный и краевой бюджеты направили на нее свыше 400 млн рублей. Это первый крупный объект долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, работа над которым полностью завершена. Здесь были капитально отремонтированы сцена и холлы, заменен фасад, установлено современное световизуальное оборудование. Кроме того, похорошела площадь перед театром — на ней появился фонтанный комплекс, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.