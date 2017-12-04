Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новая АПЛ сможет уничтожить город на удалении 6000 миль - СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Как Снегурочка: Стефания Маликова примерила зимний образ
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Мнение: в ЕС видят, что ситуация с Крымом необратима
СМИ: Каменских пришла к Урганту в смелом мини
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
08:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Отремонтированный Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре начал сезон с премьеры

Драматический театр Комсомольска-на-Амуре открылся после масштабной реконструкции. Новый сезон здесь начали с премьеры спектакля «Город на заре — город солнца» по пьесе Татьяны Якимчук.

Постановка приурочена к 85-летию Комсомольска-на-Амуре и предстоящему 80-летию Хабаровского края. На сцене воспроизвели ключевые события истории освоения Дальнего Востока и строительства города Юности.

Реконструкция Драматического театра шла чуть больше года, федеральный и краевой бюджеты направили на нее свыше 400 млн рублей. Это первый крупный объект долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, работа над которым полностью завершена. Здесь были капитально отремонтированы сцена и холлы, заменен фасад, установлено современное световизуальное оборудование. Кроме того, похорошела площадь перед театром — на ней появился фонтанный комплекс, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Отремонтированный Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре начал сезон с премьеры
В районе поисков пропавшей подлодки найден неопознанный объект
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
Kia Rio или Skoda Rapid: кто лучше? Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит сравнительный тест двух очень важных для рынка автомобилей: Skoda Rapid и нового Kia Rio
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь