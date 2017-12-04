За месяц камеры в Красноярске «заработали» 70 млн рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За один месяц работы камер видеофиксации ПДД красноярским автомобилистам пришли штрафы на 70 млн рублей. Радары установили на проблемных перекрестках Красноярска, чтобы наказывать водителей за превышение скорости, выезд на «встречку», заезд за стоп-линию и так далее.

Но не все водители согласны со штрафами. По их мнению, некоторые комплексы определяют нарушения несправедливо.

«Участок на ул. Партизана Железняка не совсем понятен, потому что там в крайнем правом ряду горит зеленая стрелка. То есть я без задней мысли проехала и встала в полосу для общественного транспорта, а на самом деле должна была перестроиться. Не совсем удобно», — рассказали ТВК водители.

Такая же система «поворотов» появилась и на ул. Карла Маркса, в районе остановки «Перенсона». Чтобы повернуть в сторону ул. Дубровинского, водителям придется нарушать ПДД и вставать в полосу для автобусов.

Часто водители вынуждены нарушать ПДД при объезде аварий. Но и этот маневр камера воспринимает как нарушение.

В ГИБДД журналистам прокомментировали, что каждый штраф полицейские готовы рассмотреть индивидуально. За последний месяц в Госавтоинспекцию обратились более 300 нарушителей.

В КрУДоре СМИ рассказали, что водителям придется привыкать к новым камерам. Убирать их никто не собирается.

«Водители не были приучены к соблюдению ПДД. И при фиксации новыми комплексами, соответственно, у них и появляются жалобы», — подытожил заместитель начальника отдела видеофиксации нарушений ПДД КГУ «КрУДор» Андрей Чеканов.