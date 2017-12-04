За месяц камеры в Красноярске «заработали» 70 млн рублей
Но не все автомобилисты согласны со штрафами.
Но не все автомобилисты согласны со штрафами.
За один месяц работы камер видеофиксации ПДД красноярским автомобилистам пришли штрафы на 70 млн рублей. Радары установили на проблемных перекрестках Красноярска, чтобы наказывать водителей за превышение скорости, выезд на «встречку», заезд за
Но не все водители согласны со штрафами. По их мнению, некоторые комплексы определяют нарушения несправедливо.
«Участок на ул. Партизана Железняка не совсем понятен, потому что там в крайнем правом ряду горит зеленая стрелка. То есть я без задней мысли проехала и встала в полосу для общественного транспорта, а на самом деле должна была перестроиться. Не совсем удобно», — рассказали ТВК водители.
Такая же система «поворотов» появилась и на ул. Карла Маркса, в районе остановки «Перенсона». Чтобы повернуть в сторону ул. Дубровинского, водителям придется нарушать ПДД и вставать в полосу для автобусов.
Часто водители вынуждены нарушать ПДД при объезде аварий. Но и этот маневр камера воспринимает как нарушение.
В ГИБДД журналистам прокомментировали, что каждый штраф полицейские готовы рассмотреть индивидуально. За последний месяц в Госавтоинспекцию обратились более 300 нарушителей.
В КрУДоре СМИ рассказали, что водителям придется привыкать к новым камерам. Убирать их никто не собирается.
«Водители не были приучены к соблюдению ПДД. И при фиксации новыми комплексами, соответственно, у них и появляются жалобы», — подытожил заместитель начальника отдела видеофиксации нарушений ПДД КГУ «КрУДор» Андрей Чеканов.
Напомним, в ноябре в Красноярске установили 25 камер видеофиксации ПДД. Всего за две недели они «заработали» 25 млн рублей. За такой короткий срок радары зафиксировали 28 тысяч нарушений. При этом несогласных со штрафами водителей тогда не было. Ознакомиться с местами, на которых установлены приборы, можно здесь.