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08:25 (мск), источник: ЕАН

Уральских женщин с детьми нашли в лагере ИГИЛа в Мосуле

Стал известен поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада, пишет «РИА Новости».

Информацию агентству передала член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГИЛ (запрещенной в России организации) территорию.

В списке значится екатеринбурженка Кокорина Валерия Олеговна 1999 года рождения с двумя детьми, Тиракова Инесса Перимовна 1991 года рождения из Тюмени с пятью детьми — тремя девочками и двумя мальчиками и Трулева Анастасия Борисовна 1982 года рождения из Нижневартовска, у которой трое детей — две девочки и мальчик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада. Среди них, по его словам, есть раненые и инвалиды.

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