Уральских женщин с детьми нашли в лагере ИГИЛа в Мосуле

Информацию агентству передала член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГИЛ (запрещенной в России организации) территорию.

В списке значится екатеринбурженка Кокорина Валерия Олеговна 1999 года рождения с двумя детьми, Тиракова Инесса Перимовна 1991 года рождения из Тюмени с пятью детьми — тремя девочками и двумя мальчиками и Трулева Анастасия Борисовна 1982 года рождения из Нижневартовска, у которой трое детей — две девочки и мальчик.