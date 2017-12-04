ЧМ-2018: что Екатеринбургу ждать от африканских болельщиков

Екатеринбургский отельер Сергей Дерендяев спрогнозировал, от каких болельщиков выиграет туристический бизнес летом 2018 года. После жеребьевки в Москве стало известно, туристы из каких стран посетят столицу Урала, сообщает в понедельник, 4 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на страницу Сергея Дерендяева в Facebook.

Отельер разделил болельщиков на четыре группы и выявил основных, от которых стоит ждать самого массового потока в Екатеринбург. С его точки зрения, самыми выгодными для туристического бизнеса на Урале станут японские болельщики, которые ездят за своей командой по всему миру.

«Они богаты, они хотят увидеть все вокруг. А кроме болельщиков, за командой всюду ездят толпы журналистов. Больше всего надежд у меня именно на японцев», — отмечает специалист.

Другой категорией являются европейцы, которые приедут посмотреть на матчи сборных команд Франции и Швеции, с учетом того, что в одной в каждой команде имеется звезда мирового уровня — французский футболист Антуан Гризманн и легенда шведского и мирового футбола Златан Ибрагимович.

С болельщиками южноамериканских команд эксперт озадачился. «С одной стороны все население этих стран страстные болельщики, а с другой — страны достаточно бедные, чтобы путешествовать на другой край планеты», — говорит Сергей Дерендяев.

По его мнению, не стоит ждать в Екатеринбурге болельщиков Сенегала и Египта, но считает, что их появление в столице Урала скрасило бы общую обстановку. «Было бы прикольно увидеть сенгальцев, пляшущих свои странные танцы на улицах Екатеринбурга. А для немногочисленных египетских болельщиков, говорят, уже приготовили специальные туры в Тагил, чтобы они увидели тот город, о котором так много слышали на своих курортах», — считает отельер.

Но в любом случае на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге стоит ожидать большого потока российских болельщиков, но загрузка отелей в первую очередь будет зависеть от того, какая из команд будет базироваться в Екатеринбурге.