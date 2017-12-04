В Омске офтальмологическая больница получила дорогой томограф
Областная офтальмологическая больница получила новый томограф за 12 млн рублей.
Областная офтальмологическая больница получила новый томограф за 12 млн рублей.
Аппарат предназначен для выявления заболеваний сетчатки глаза и диска зрительного нерва. Томограф позволяет визуализировать сосудистые структуры сетчатки и сосудистой оболочки.
Новинка поступит в отделение лазерной хирургии к 95-летнему юбилею Омской областной офтальмологической больницы.
«Важно, что исследование проводится неинвазивно. То есть пациенту не наносится никаких повреждений. Он просто смотрит на метку в окуляр прибора. А прибор сканирует изображение оболочек глазного яблока в зависимости от того, какая выставлена программа», — заявила заместитель главного врача БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева» Ольга Чекмарева.
Прибор имеет особый режим DualTrack, что позволяет автоматически компенсировать микродвижения глаза во время съемки и воспроизводить четкие снимки. Отметим, что в областной офтальмологической больнице сейчас идет капитальный ремонт операционного блока с заменой системы вентиляции.