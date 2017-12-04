В Омске офтальмологическая больница получила дорогой томограф

«Важно, что исследование проводится неинвазивно. То есть пациенту не наносится никаких повреждений. Он просто смотрит на метку в окуляр прибора. А прибор сканирует изображение оболочек глазного яблока в зависимости от того, какая выставлена программа», — заявила заместитель главного врача БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева» Ольга Чекмарева.