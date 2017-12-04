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08:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омске офтальмологическая больница получила дорогой томограф

Областная офтальмологическая больница получила новый томограф за 12 млн рублей.

Аппарат предназначен для выявления заболеваний сетчатки глаза и диска зрительного нерва. Томограф позволяет визуализировать сосудистые структуры сетчатки и сосудистой оболочки.

Новинка поступит в отделение лазерной хирургии к 95-летнему юбилею Омской областной офтальмологической больницы.

«Важно, что исследование проводится неинвазивно. То есть пациенту не наносится никаких повреждений. Он просто смотрит на метку в окуляр прибора. А прибор сканирует изображение оболочек глазного яблока в зависимости от того, какая выставлена программа», — заявила заместитель главного врача БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева» Ольга Чекмарева.

Прибор имеет особый режим DualTrack, что позволяет автоматически компенсировать микродвижения глаза во время съемки и воспроизводить четкие снимки. Отметим, что в областной офтальмологической больнице сейчас идет капитальный ремонт операционного блока с заменой системы вентиляции.

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