C 10 декабря в Уфе откроются елочные базары

На сайте городской администрации сообщается, что всего в столице Башкирии будут официально работать 92 елочных базара.

— Торговлю развернут на улицах Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Жукова, Гагарина и других. Кроме того, торговать елками и пихтами будут возле всех крупных торговых центров и на сельских ярмарках.