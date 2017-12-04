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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

C 10 декабря в Уфе откроются елочные базары

Ярмарки будут работать возле торговых центров и крупных магазинов.

С 10 декабря уфимцы смогут купить елки на специализированных базарах.

На сайте городской администрации сообщается, что всего в столице Башкирии будут официально работать 92 елочных базара.

— Торговлю развернут на улицах Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Жукова, Гагарина и других. Кроме того, торговать елками и пихтами будут возле всех крупных торговых центров и на сельских ярмарках.

Полный список мест, где купить елку в Уфе можно на сайте городской администрации.

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