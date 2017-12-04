C 10 декабря в Уфе откроются елочные базары
Ярмарки будут работать возле торговых центров и крупных магазинов.
Ярмарки будут работать возле торговых центров и крупных магазинов.
С 10 декабря уфимцы смогут купить елки на специализированных базарах.
На сайте городской администрации сообщается, что всего в столице Башкирии будут официально работать 92 елочных базара.
— Торговлю развернут на улицах Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Жукова, Гагарина и других. Кроме того, торговать елками и пихтами будут возле всех крупных торговых центров и на сельских ярмарках.
Полный список мест, где купить елку в Уфе можно на сайте городской администрации.