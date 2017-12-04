Ростовчан возмутили ямы на путепроводе на Малиновского

В частности издание 161.ру передает слова одного из водителей, который говорит, что на стыках объекта вновь образовались ямы.

«Каждый день в них “убиваю” подвеску своего автомобиля. Может быть, чиновники все-таки возьмутся за дело и нормально починят дорогу через мост, а то непонятно, за что мы платим налоги?», — вопрошает автомобилист. Он напоминает, что ремонт путепровода происходил все лето.

Справедливости ради отметим, что во второй половине следующего года городские власти планируют начать капитальный ремонт этого объекта. Предполагается, что он будет расширен до 6 полос. Эта мера позволит решить проблему пробок. Строители возведут рядом с существующим новый мост, а затем нынешний путепровод будет разобран и воссоздан заново. При этом движение по улице Малиновского закрывать не будут. Полностью работы будут закончены до 2020 года.

Напомним, ранее директор МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» Дмитрий Свиридов сказал, что повреждения на объекте вызваны износом конструкций, а также движением грузового тяжеловесного транспорта, вес которого превышает 20 т.