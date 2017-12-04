Прокуратура Приморья открыла «горячую линию» для жалоб на плохое отопление
Для оперативного приема сообщений от местных жителей о нарушении их жилищных прав во время отопительного сезона прокуратура края организовала телефон «горячей линии» —
Для оперативного приема сообщений от местных жителей о нарушении их жилищных прав во время отопительного сезона прокуратура края организовала телефон «горячей линии» —
Жители Приморья могут сообщить о проблемах с отоплением на «горячую линию», организованную прокуратурой региона.
Прием таких обращений будет осуществляться ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 до 18.00 часов по телефонам:
Обратиться с заявлениями пострадавшие также могут лично в прокуратуру Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная — 51, а также в соответствующие территориальные прокуратуры, где организованы приемы граждан в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.
Кроме этого, заявители могут направить обращения в форме электронного документа с помощью «интернет-приемной» официального сайта прокуратуры края (http://prosecutor.ru/feedback/).
Также пожаловаться на холод в домах жители могут в прокуратуры городов и районов.
Как сообщалось, в северных районах края
По данным региональных властей, Росрезерв предоставит Приморью 20 тыс. мазута для котельных. Также в регионе заработал круглосуточный оперативный штаб для решения проблем с отопительным сезоном.
Между тем, по данным Примгидромета, начало декабря в Приморье будет морозным, в некоторых районах ночами прогнозируются 40-градусные морозы.