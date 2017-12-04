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08:10 (мск), источник: Вести Приморье

Прокуратура Приморья открыла «горячую линию» для жалоб на плохое отопление

Для оперативного приема сообщений от местных жителей о нарушении их жилищных прав во время отопительного сезона прокуратура края организовала телефон «горячей линии» — 8 (423) 240−62−04. Также пожаловаться на холод в домах жители могут в прокуратуры городов и районов. В северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. В ситуации разбираются следственные органы.

Источник: РИА "Новости"

Жители Приморья могут сообщить о проблемах с отоплением на «горячую линию», организованную прокуратурой региона.

Прием таких обращений будет осуществляться ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 до 18.00 часов по телефонам: 8 (423) 240−62−04, в выходные дни: 8 924−731−24−04.

Обратиться с заявлениями пострадавшие также могут лично в прокуратуру Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная — 51, а также в соответствующие территориальные прокуратуры, где организованы приемы граждан в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.

Кроме этого, заявители могут направить обращения в форме электронного документа с помощью «интернет-приемной» официального сайта прокуратуры края (http://prosecutor.ru/feedback/).

Также пожаловаться на холод в домах жители могут в прокуратуры городов и районов.

Как сообщалось, в северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. В ситуации разбираются следственные органы.

По данным региональных властей, Росрезерв предоставит Приморью 20 тыс. мазута для котельных. Также в регионе заработал круглосуточный оперативный штаб для решения проблем с отопительным сезоном.

Между тем, по данным Примгидромета, начало декабря в Приморье будет морозным, в некоторых районах ночами прогнозируются 40-градусные морозы.

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