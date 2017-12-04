«Все могут короли»: любовные похождения принцев Георга и Эдуарда
Королевские любовницы нередко играли важную роль в истории разных стран. Русская служба
Королевские любовницы нередко играли важную роль в истории разных стран. Русская служба
Часть третья: по обе стороны от Виктории, или Игривые принцы.
После Стюартов, которые в исторической перспективе продержались на британском троне не так уж долго, высший пост в королевстве достался Ганноверам.
То, что первый из них вообще был насквозь немцем,
Первые три короля этой династии — забавно, что все они назывались Георгами, — в альковных делах вели себя достаточно скромно.
Георг I развелся с женой, обвинив ее в супружеской измене, и заточил бывшую супругу в одном из немецких замков. Королевой Британии она так и не стала, хотя ее сын и стал Георгом II.
Он, в свою очередь, прославился тем, что был последним британским королем, который лично вел свои войска в битву. Было это в Геттингенском сражении в 1743 году, во время войны за австрийское наследство.
На долю Георга III выпало немало конфликтов, в том числе семилетняя война с Францией и война за независимость североамериканских колоний. Кроме того, в последние годы жизни он страдал от психического заболевания, которое, как сейчас считают, было одним из симптомов порфирии.
Многие его братья умудрились жениться на совсем не подходящих женщинах, поэтому в его царствование и был принят Закон о королевских браках, согласно которому все потомки Георга II не могли жениться без согласия монарха.
А вот после этого в королевской опочивальне опять стало весело.
Георг IV, или Не совсем король при не совсем нормальном короле
Можно сказать, что будущему королю Георгу не слишком повезло. Когда его отец был официально признан сумасшедшим, он вроде бы был допущен к власти, но королем при этом не стал и девять лет довольствовался ролью
В ту пору королевская власть в Британии была уже довольно сильно ограничена, и бедному Георгу было совершенно нечем заняться, кроме как придумывать новые фасоны одежды, играть в карты и строить экстравагантные здания, такие как Королевский павильон в Брайтоне.
Женщины, как вы понимаете, тоже составляли большую часть доступных принцу развлечений.
Тайная жена на всю жизнь
В 1784 году 22-летний принц был представлен даме по имени Мэри Фицгерберт. Она была,
Георг совершенно потерял голову и преследовал ее до тех пор, пока она не согласилась выйти за него замуж. Не совсем понятно, зачем ему это понадобилось, учитывая, что без согласия короля этот брак не считался действительным. А если бы согласие и было получено, то юный Георг автоматически выпал бы из числа наследников, поскольку Мэри была католичкой, а после Якова II в Британии был принят закон о том, что ни наследник престола, ни его супруга не могут быть католиками.
Обе стороны прекрасно знали, что этот «брак» браком не является, но жили в любви и согласии до тех пор, пока принц не попал в пренеприятнейшее положение: он накопил долгов на 600 тыс. фунтов, что по современным меркам превышает 35 миллионов.
Делать действительно было нечего, и принц покорно написал Мэри письмо, что, мол, между ними все кончено, и женился на Каролине Брауншвейгской.
Любви между ними не было, но одного ребенка они
Однако забыть Мэри
Леди Джерси, или Соблазнительная бабушка
В так называемый «период регентства» в высшем британском обществе отметились две женщины, носившие этот титул. Более известной и влиятельной была Сара Чайлд, прозванная за свою любовь к болтовне «молчанием», но внимания и постели принца удостоилась ее свекровь — Фрэнсис.
Не прошло и года после знакомства, как ей удалось (временно) занять место Мэри Фицгерберт. Она же воспользовалась всем своим влиянием на наследника престола, чтобы убедить его жениться на Каролине Брайншвейгской.
Король Георг III относился к миледи Джерси без особой симпатии, она дружила с королевой Шарлоттой, и мнение короля ее не слишком интересовало. Она железной рукой заправляла личными и светскими делами принца почти 10 лет, оставаясь его «официальной» любовницей, пока ее не сместила с занимаемых позиций леди Хартфорд.
Кстати, все это время она официально оставалась замужем, а нравы в ту пору были таковы, что никто особо и не удивлялся.
Прелюбодейка, куртизанка, героиня
Грейс Эллиот — единственная любовница Георга IV, чья жизнь была гораздо интереснее и полнее, чем его собственная.
На самом деле роман с принцем занял крайне небольшое время в ее жизни, но от него у Грейс осталась дочь. Любопытно, что хотя принц взял на себя ответственность за ребенка, на самом деле отцом себя не считал.
Грейс была дочерью небогатого и незнатного эдинбургского юриста. Денег у нее не было, положения в обществе — тоже, зато она была красива. Настолько красива, что ею увлекся известный и богатый врач, за которого она и вышла замуж.
Затем она познакомилась с ирландским аристократом виконтом Валентией, который стал ее любовником. Это не понравилось
В отсутствие денег и репутации бедной Грейс ничего не оставалось делать, как перейти из жен в куртизанки.
Она перебралась в Лондон, где у нее и случился тихий и короткий роман с принцем.
Но дальше начинается самое интересное. Честно говоря, это не имеет никакого отношения к британской монархии, но заслуживает небольшого отступления.
Принц Уэльский Георг представил ее герцогу Орлеанскому. Герцог перевез
Она стала передаточным звеном в тайной переписке между британским правительством и французским правительством в изгнании.
Несколько раз она рисковала жизнью, пряча в своем доме аристократов, спасающихся от революционного террора. Например, раненого маркиза де Шамсене Грейс уложила между двумя матрасами на своей пышной кровати, а сама возлегла сверху, притворяясь тяжело больной. Так революционная гвардия, обыскивавшая ее дом, осталась ни с чем.
Ей также удалось организовать безопасный выезд в Британию для нескольких аристократических семей.
В конце концов ее арестовали, но террор сходил на нет, дело было в 1793 году, и Грейс удалось избежать гильотины.
Остаток своей жизни она провела в достатке и покое и была похоронена на кладбище
И опять актриса
У принца, а потом и короля Георга IV были еще три любовницы: актриса и поэтесса Мэри Робинсон, маркиза Хартфорд и маркиза Каннингэм.
Пожалуй, самой интересной из них была
По другую сторону Виктории, или Беспутный сын благочестивых родителей
Старший сын королевы Виктории и принца хотя и был наследником престола, принцем Уэльским, но родители его не слишком любили.
Начнем с того, что Виктория была настолько сильно влюблена в своего мужа, что на детей у нее не оставалось ни энергии, ни времени, ни настроения. Она вообще считала, что ее задача, как матери и королевы, не давать своим отпрыскам никакого спуску.
Старшая дочь, тоже Виктория, ставшая в дальнейшем матерью печально знаменитого канцлера Вильгельма, одного из главных разжигателей Первой мировой войны, была девочкой умной, способной и хорошенькой. Ее любил и баловал отец, и она не вызывала раздражения у матери.
Эдуардом же королева была вечно недовольна: «Никак не могу назвать его привлекательным, с этой болезненно маленькой и узкой головой, этими крупными чертами лица и полным отсутствием подбородка!» — писала королева своей подруге.
К тому же родители считали сыночка недоумком, поскольку он сильно уступал в академических способностях своей сестре.
Но и это было не главным. Виктория и Альберт массу усилий потратили на то, чтобы вся страна считала их образцом респектабельности и супружеской верности.
Первое грехопадение
А сын оказался слеплен из совершенно другого теста.
В 19 лет он был прикомандирован к полку в Ирландии, и однополчане уложили к нему в постель даму легкого поведения по имени Нелли Клифден.
По возвращении с памятного рандеву Альберт слег и уже так и не оправился. Безутешная королева винила в смерти любимого мужа своего старшего сына и до конца жизни с трудом терпела его общество.
А поскольку Виктория оказалась долгожительницей, то Эдуарду пришлось очень долго ждать своей короны. И это ожидание ему скрашивали женщины.
Полная всеядность
Надо сказать, что Эдуард не ограничивался ни аристократками, ни актрисами. Можно даже сравнить его с Карлом II, который, как мы уже говорили, считал, что под одеждой все женщины одинаковы.
Например, говорят, что принц был регулярным посетителем эксклюзивного парижского борделя La Chabanais, где у него была своя комната, в которой находилась большая ванна, где Эдуард (опять же по слухам) любил купаться в шампанском с одной или несколькими дамами. А еще там же находилось и специальное кресло, приспособленное для утех наследника британской короны, который с возрастом стал набирать вес, но не потерял сексуального аппетита.
Копия этого кресла сейчас находится в Музее сексуальных приспособлений в Праге. Кстати, до сих пор у экспертов нет согласия по поводу того, как именно он им пользовался.
Актрисы
Эдуарду приписывают двух любовниц с театральных подмостков. Относительно англичанки Лилли Лэнгтри сомнений ни у кого нет. А вот французская жрица Мельпомены остается под вопросом.
Молва приписывала Эдуарду связь со знаменитой Сарой Бернар. Однако доказательств этой связи нет, за исключением свидетельств о том, что и будущий монарх, и актриса проводили в обществе друг друга много времени во время ее гастролей в Лондоне в 1879 году.
На самом деле (и это действительно так, без шуток), очень может быть, что Эдуард и Сара просто вместе ужинали и болтали. Эдуард, кстати, оказался прекрасным и умным собеседникам, несмотря на то, что его родители отказывали ему в уме.
Связь же Лилли с Эдуардом была недолгой, всего три года. Он даже представил ее своей матери и жене. Принцесса Александра обладала редким спокойствием и никогда не устраивала скандалов по поводу многочисленных «приключений» своего мужа.
Аристократки и светские львицы
После смерти принца Альберта в британском высшем свете образовались как бы два аристократических круга: официальный, вокруг королевы, который был скучен, чопорен и пребывал в вечном трауре, и двор
Дамы этого круга не видели ничего плохого в том, чтобы вступить в непродолжительные или, наоборот, долгие отношения с принцем Уэльским.
Его метрессой стала, например, юная леди Рэндольф
И Дэйзи Гренвиль, графиня Уорикская. Забавно, что королева Виктория считала, что она будет прекрасной женой одному из ее младших сыновей, Леопольду. Однако этот брак так и не состоялся, и Дэйзи вышла замуж за графа Уорика, что не помешало ей позднее вступить в связь с принцем Уэльским.
А вот Алиса Кеппел заслуживает более подробного разговора.
Светская львица эдвардианского периода
Алиса была одной из самых известных и уважаемых хозяек светских салонов того времени. Как писала о ней ее дочь: «Она обладала даром делать других счастливыми, она была как рождественская елка, под которой для каждого найдется подарок».
Кеппел стала любовницей короля в 1989 году, когда ей было 29 лет, а принцу — 56. Эти отношения продолжались и после того, как он стал королем, до самой его смерти.
Алиса, по свидетельствам современников, была единственной женщиной, которая могла с легкостью превратить раздраженного монарха в веселого и счастливого человека.
Кстати, муж самой Алисы тоже благоразумно закрывал глаза на эту связь, послушно исчезая из дома перед визитом августейшего любовника своей жены.
Влияние исподволь
Главная заслуга Алисы заключалась в том, что она часто выполняла роль посредника между королем и его министрами.
Мы до конца так и не знаем, и, возможно, не узнаем всей полноты влияния, которое Алиса имела на короля. При этом она старалась действовать как можно незаметнее и была очень недовольна, если ее имя упоминалось в политических дебатах.
Единственное, в чем ей так и не удалось убедить короля, так это в том, что ему следует бросить курить и сесть на диету.
История иногда выдает интересные кульбиты: праправнучка Алисы, Камилла
С Эдвардом VII закончился еще один период британской истории. После Первой мировой войны монархии во многих странах рухнули, а те, которые остались, потеряли всякое политическое влияние и приобрели чисто церемониальную роль.
Что, правда, не облегчило личную жизнь монархов, в чем убедился Эдуард VIII, пытавшийся жениться на своей любовнице Уоллис Симпсон. Но об этом в следующий раз.