Мокрый снег и гололед: начало декабря в Самарской области будет теплым

Источник: РИА "Новости"

Декабрь пришел в регион с мокрым снегом, гололедом и туманом. Не по-зимнему теплая погода ожидает самарцев в первой половине этой недели.

— По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 4 выше средних многолетних значений, — прокомментировали в «Приволжском УГМС».

Так днем в понедельник, 4 декабря, в большинстве районов Самарской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, местами гололед и слабый туман.

Будет дуть южный ветер, его скорость — 8−13 метров в секунду. Температура воздуха: от -3 до +2 градусов.

Ночью с понедельника на вторник синоптики прогнозируют -3, +2, мокрый снег и дождь. Местами гололед и туман. Ветер южный, 7−12 метров в секунду.

Днем ситуация такая же: температура воздуха -3, +2, мокрый снег, туман, дождь и гололед.