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09:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Пермский край и Свердловская область вошли в пятерку регионов, лидирующих по заболеваемости ВИЧ

По данным Роспотребнадзора Пермский край в этом году вошел в пятерку регионов Российской Федерации по уровню заболеваемости ВИЧ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

Так, в 2017 г. в Пермском крае зарегистрировано 115,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. Это пятое место в РФ. Напомним, с 20 по 26 ноября в Прикамье было зарегистрировано 79 новых случаев ВИЧ.

Лидером по заболеваниям является Кемеровская область. Там зарегистрировано 174,5 новых случаев на 100 тыс. населения, следом с показателем 134,0 идет Иркутская область. Замыкает тройку лидеров Свердловская область — 128,1. Четвертой в списке является Владимирская область с показателем 124,6.

Также в число регионов с высокими показателями заболеваемости ВИЧ-инфекциями входят Новосибирская (115,1), Тюменская (109,2), Челябинская (109,1), Томская (104,6), Курганская (99,3) области, Красноярский край (97,0), Оренбургская область (96,3), Алтайский край (85,8), Омская (84,8), Самарская (84,2) области, Республика Крым (79,0), Ханты-Мансийский автономный округ (75,0), Ульяновская область (72,3), Республика Хакасия (71,0), Удмуртская Республика (69,2).

Чаще всего ВИЧ передается половым путем. В 2017 г. доля заражения половым путем составила 39,5%. Парентеральным путем заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ — 19,5%

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