Пермский край и Свердловская область вошли в пятерку регионов, лидирующих по заболеваемости ВИЧ
По данным Роспотребнадзора Пермский край в этом году вошел в пятерку регионов Российской Федерации по уровню заболеваемости ВИЧ, сообщили Накануне.RU в
По данным Роспотребнадзора Пермский край в этом году вошел в пятерку регионов Российской Федерации по уровню заболеваемости ВИЧ, сообщили Накануне.RU в
Так, в 2017 г. в Пермском крае зарегистрировано 115,3 новых случаев
Лидером по заболеваниям является Кемеровская область. Там зарегистрировано 174,5 новых случаев на 100 тыс. населения, следом с показателем 134,0 идет Иркутская область. Замыкает тройку лидеров Свердловская область — 128,1. Четвертой в списке является Владимирская область с показателем 124,6.
Также в число регионов с высокими показателями заболеваемости
Чаще всего ВИЧ передается половым путем. В 2017 г. доля заражения половым путем составила 39,5%. Парентеральным путем заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ — 19,5%