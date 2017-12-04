Исчезновение самой яркой звезды заметили новосибирцы
Уникальное астрономическое явление увидели жители Новосибирска — одна из ярчайших звезд ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца оказалась закрыта диском полной Луны и пропала из виду.
Уникальное астрономическое явление увидели жители Новосибирска — одна из ярчайших звезд ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца оказалась закрыта диском полной Луны и пропала из виду.
Вечером 3 декабря одна из ярчайших звезд ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца была закрыта диском полной Луны и пропала из виду. Уникальное астрономическое явление было хорошо видно невооруженным глазом в Новосибирске.
«Покрытие длилось около часа. Наблюдать явление лучше всего было в 19 часов, когда Альдебаран еще не был покрыт и потому был отчетливо виден слева от Луны», — говорят в Большом новосибирском планетарии.
Добавим, что утром 9 декабря ярчайшая звезда в созвездии Льва и одна из ярких звезд ночного неба — Регул — закроется диском Луны. Как и ранее с Альдебараном, покрытие Регула Луной будет хорошо видно невооруженным глазом, и продлиться около часа.
«Чтобы застать момент непосредственного покрытия звезды начинать наблюдения удобнее всего около 5 утра. Примерно в 5:07 звезда закроется лунным диском и спустя чуть больше часа покажется снова», — добавили в планетарии.