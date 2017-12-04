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09:28 (мск), источник: VN.ru

Исчезновение самой яркой звезды заметили новосибирцы

Уникальное астрономическое явление увидели жители Новосибирска — одна из ярчайших звезд ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца оказалась закрыта диском полной Луны и пропала из виду.

Источник: Большой новосибирский планетарий

Вечером 3 декабря одна из ярчайших звезд ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца была закрыта диском полной Луны и пропала из виду. Уникальное астрономическое явление было хорошо видно невооруженным глазом в Новосибирске.

«Покрытие длилось около часа. Наблюдать явление лучше всего было в 19 часов, когда Альдебаран еще не был покрыт и потому был отчетливо виден слева от Луны», — говорят в Большом новосибирском планетарии.

Добавим, что утром 9 декабря ярчайшая звезда в созвездии Льва и одна из ярких звезд ночного неба — Регул — закроется диском Луны. Как и ранее с Альдебараном, покрытие Регула Луной будет хорошо видно невооруженным глазом, и продлиться около часа.

«Чтобы застать момент непосредственного покрытия звезды начинать наблюдения удобнее всего около 5 утра. Примерно в 5:07 звезда закроется лунным диском и спустя чуть больше часа покажется снова», — добавили в планетарии.

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