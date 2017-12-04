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09:27 (мск), источник: dostup1.ru

Актер Владислав Демин победил титулованного спортсмена в Челябинске

Звезда российских сериалов на ринге одолел титулованного бойца Романа Архавта.

В областной столице 2 декабря состоялся Суперфинал Уральской лиги РЕМ-93 по смешанному боевому единоборству — звезда российских сериалов Владислав Демин одолел по итогам трех раундов титулованного спортсмена Романа Архавта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Федерации смешанного боевого единоборства региона.

За плечами Романа Архавта 120 любительских боев. Во втором раунде спортсмен ударил актера ногой в голову и попал ему в глаз, на некоторое время Демин потерял зрение и обратился к врачу, который разрешил продолжить поединок.

Самым зрелищным оказался заключительный раунд. Несмотря на боль в левой ноге, Демин наносил серии ударов по лицу соперника. Оглашение результатов боя зал встречал аплодисментами — первые два раунда оказались ничейными, а третий судьи отдали Владиславу Демину.

БОЛЬШЕ ФОТО — В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП.

«Не все получилось. Я в третьем раунде почувствовал, что Роман устал. Он несколько раз тяжело пропустил, у меня было желание собраться и все-таки его нокаутировать. Шансы были, во мне включился хищник, и досрочная победа была в каких-то сантиметрах, но довести дело до нокаута не удалось. Я понимал, что два первых раунда я провел не самым лучшим образом. Первый я отдал, во втором была ничья, но в третьем я вырвал победу», — подвел итоги боя Владислав Демин.

Перед решающим боем турнира прошли восемь финальных поединков среди мужчин в возрастной категории 16−17 лет. Всем триумфаторам Суперфинала достались денежные премии и чемпионские пояса.

«В мае 2018 года в Челябинске состоится Чемпионат России по смешанному боевому единоборству, и мы начали готовиться уже сейчас. Состав очень сильный, некоторые ребята меня удивили. Естественно, переполнен эмоциями от боя Владислава Демина и скажу вам по секрету — я намерен предложить ему еще раз выйти на профессиональный ринг на Южном Урале, однако уже во время предстоящего чемпионата России по ММА в Челябинске», — заявил президент Федерации смешанного боевого единоборства Челябинской области Валерий Полишевский.

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