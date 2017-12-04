Актер Владислав Демин победил титулованного спортсмена в Челябинске
Звезда российских сериалов на ринге одолел титулованного бойца Романа Архавта.
Звезда российских сериалов на ринге одолел титулованного бойца Романа Архавта.
В областной столице 2 декабря состоялся Суперфинал Уральской лиги РЕМ-93 по смешанному боевому единоборству — звезда российских сериалов Владислав Демин одолел по итогам трех раундов титулованного спортсмена Романа Архавта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
За плечами Романа Архавта 120 любительских боев. Во втором раунде спортсмен ударил актера ногой в голову и попал ему в глаз, на некоторое время Демин потерял зрение и обратился к врачу, который разрешил продолжить поединок.
Самым зрелищным оказался заключительный раунд. Несмотря на боль в левой ноге, Демин наносил серии ударов по лицу соперника. Оглашение результатов боя зал встречал аплодисментами — первые два раунда оказались ничейными, а третий судьи отдали Владиславу Демину.
БОЛЬШЕ ФОТО — В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП.
«Не все получилось. Я в третьем раунде почувствовал, что Роман устал. Он несколько раз тяжело пропустил, у меня было желание собраться и
Перед решающим боем турнира прошли восемь финальных поединков среди мужчин в возрастной категории 16−17 лет. Всем триумфаторам Суперфинала достались денежные премии и чемпионские пояса.
«В мае 2018 года в Челябинске состоится Чемпионат России по смешанному боевому единоборству, и мы начали готовиться уже сейчас. Состав очень сильный, некоторые ребята меня удивили. Естественно, переполнен эмоциями от боя Владислава Демина и скажу вам по секрету — я намерен предложить ему еще раз выйти на профессиональный ринг на Южном Урале, однако уже во время предстоящего чемпионата России по ММА в Челябинске», — заявил президент Федерации смешанного боевого единоборства Челябинской области Валерий Полишевский.