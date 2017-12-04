Минувшей ночью можно было наблюдать суперлуние года
Этой ночью можно было наблюдать суперлуние года. Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние.
Этой ночью можно было наблюдать суперлуние года. Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние.
«Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите. Точка, когда Луна находится на минимальном от Земли расстоянии, называется — перигей, а максимально удалённом — эпогей. Когда Луна в перигее — она видится нам очень увеличенной», — сказал астроном Виталий Кистол.
Жители Молдовы не могли насладиться всей красотой Луны
«Если психика слабая то это будет со знаком минус, у людей у которых проблемы в этом плане, то у них могут быть даже рецидивы. Если психика устойчивая, то может быть наоборот
Расстояние между Луной и Землёй составило 357 тысяч километров.
Следующее суперлуние ожидается уже в следующем году, третьего января. Тогда Луна подойдет к Земле ещё ближе.