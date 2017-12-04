Минувшей ночью можно было наблюдать суперлуние года

«Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите. Точка, когда Луна находится на минимальном от Земли расстоянии, называется — перигей, а максимально удалённом — эпогей. Когда Луна в перигее — она видится нам очень увеличенной», — сказал астроном Виталий Кистол.

Жители Молдовы не могли насладиться всей красотой Луны из-за облачности. Этой ночью спутник Земли был ярко-оранжевым. Некоторые астрологи считают, что подобные явления могут негативно сказаться на здоровье граждан.



«Если психика слабая то это будет со знаком минус, у людей у которых проблемы в этом плане, то у них могут быть даже рецидивы. Если психика устойчивая, то может быть наоборот какой-то творческий подъем как вариант», — отметила астролог Алла Сазонова.



Расстояние между Луной и Землёй составило 357 тысяч километров.