ЕКАТЕРИНБУРГ. В течение рабочей недели в Екатеринбурге сохранится относительно теплая для декабря погода. Днем столбики термометров покажут минус пять, ночью — до минус 6. Небольшой снег пройдет в начале недели и в четверг. Ночью и по утрам — очень скользко.

В понедельник, 4 декабря, облачно с прояснениями, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем — минус 3, ночью — минус 5. Ветер юго-западный, 6−8 метров в секунду, порывы до 13.

Во вторник, 5 декабря, облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем — минус 2, ночью — минус 5. Ветер юго-западный, 4−6 метров в секунду.

В среду, 6 декабря, низкая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем — минус 3, ночью — минус 6. Ветер юго-западный, 4−6 метров в секунду.

В четверг, 7 декабря, пасмурно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем — минус 4, ночью — минус 6. Ветер южный, 4−6 метров в секунду.

В пятницу, 8 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем — минус 5, ночью — минус 7. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 1−3 метра в секунду.